PSG : Du jamais vu, Mbappé a la pression contre Montpellier

Incapable de marquer le moindre but depuis le début de l’année 2021, Kylian Mbappé sera particulièrement observé ce vendredi contre Montpellier.

La star du Paris Saint-Germain est en crise. Il est rare de parler ainsi de Kylian Mbappé, à qui tout réussi ou presque depuis le début de sa carrière. Mais ce début d’année ressemble à un petit calvaire pour le buteur du PSG et de l’Equipe de France, dans l’incapacité de faire trembler les filets adverses. Il y a évidemment de quoi douter pour l’ancien Monégasque. Mais selon Dominique Sévérac, le natif de Paris bénéficie d’un incroyable soutien au sein du vestiaire parisien. Et pour cause, ses entraînements restent très qualitatifs, ce qui fait dire aux joueurs du Paris SG et à Mauricio Pochettino que le grand Mbappé va rapidement faire son retour sur les pelouses de Ligue 1.

« Mbappé ne crée plus beaucoup de différences individuelles. Il ne passe plus les défenseurs de Saint-Etienne, Brest ou Angers, en un contre un avec à la clé des performances quelconques qu’il ne maquille pas par un but de rapine. Son manque de confiance transpire. Hier, Jesus Perez, l’un des adjoints de Pochettino, a continué les caresses en conférence de presse. Car la férocité des jugements semble le boomerang des éloges de naguère, les mots de « prodige », « crack », « génie français » escortant ses pas médiatiques depuis le début. Ce n’est pas la première fois que l’attaquant traverse un creux. Mais dans sa courbe ascendante, il s’agit de son premier ralentissement aussi long. Au club, l’optimisme demeure, les témoins du camp des Loges rappelant la qualité de ses entraînements, que la situation ne va pas s’éterniser » note le journaliste du Parisien, pour qui un but de Kylian Mbappé face à Montpellier ce vendredi briserait enfin les doutes qui s’installent doucement dans l’esprit de l'attaquant de 22 ans. Ce serait par ailleurs une excellente nouvelle dans l’optique du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Barcelone…