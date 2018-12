PSG : Mbappé fait la pleureuse et se fait recadrer avant les 8es

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Buteur et passeur décisif à Belgrade (1-4) mardi en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a largement contribué à la victoire du Paris Saint-Germain.

Mais la soirée n’a pas été parfaite pour l’attaquant parisien, qui a passé beaucoup de temps à se plaindre des décisions arbitrales. Il faut dire que certaines fautes serbes ont effectivement été oubliées. Du coup, l’international français n’a pas caché son désaccord, à l’image du Neymar des mauvais jours. Une attitude qui en agace beaucoup, à commencer par Didier Roustan.

« Il va falloir prendre sur toi ! (…) Les quelques coups que tu prends face à l’Étoile Rouge de Belgrade, et où on te voit faire des grands gestes envers l’arbitre, c’est con parce que tu peux prendre un carton jaune, a prévenu le journaliste sur son blog L’Equipe. Et certes tu ne t’en prends aucun sur les six matchs, mais si tu t’en prends un, après tu es sous le coup d’une suspension si par hasard tu en prends un deuxième… »

Le point faible de Mbappé ?

« On a besoin de toi ! (…) Alors ça suffit. Tu vas encore en prendre des coups et si les adversaires connaissent ce point faible, ce côté épidermique… (…) Il faut que tu prennes sur toi ! (…) Relax… Tranquille… Tu as une grosse pression, tu es jeune mais maintenant Kylian ça suffit ! Il faut travailler ça », a conseillé Didier Roustan, conscient que le vainqueur du Trophée Kopa est devenu une cible pour ses adversaires.