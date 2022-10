PSG : Mbappé et son contrat délirant, la France remercie le Qatar

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé est de nouveau au coeur d'une polémique concernant son contrat au PSG. Mais l'Etat français va aussi y trouver son compte.

En fin de saison dernière, le PSG réussissait le petit exploit de prolonger Kylian Mbappé. Une prolongation de contrat qui est, selon les informations du Parisien, particulièrement juteuse. En effet, le clan Mbappé aurait négocié au prix fort un nouveau bail avec les champions de France. En tout, et si le champion du monde va au bout de son contrat qui court jusqu'en 2025, il toucherait 630 millions d’euros sur trois ans. Une somme mirobolante qui n'a pas manqué de faire réagir certains observateurs. Pourtant, cette somme ferait les affaires de l'Etat français.

Le jackpot pour la France

Le Parisien indique en effet que l'Etat français touchera, si les montants sont vérifiés concernant Mbappé, 170 millions d'euros par an sur le contrat du jeune Français de 23 ans. Petit rappel au niveau du taux moyen d'imposition, il est de 45%, auquel 4% sont à rajouter pour les très hauts revenus. C'est aussi sans compter les cotisations salariales prélevées sur le montant brut du contrat de Mbappé. Le Parisien rajoute que ces dernières sont estimées à 12%. L'ancien de Monaco, une fois tous les impôts payés à l'Etat, restera avec une somme nette de 95 millions d'euros par an. De son côté, RMC rappelle le montant total donné par le PSG à l'Etat français depuis son rachat par QSI en 2011. Depuis cette année-là, la France a touché 1,9 milliard d'euros de contributions sociales et fiscales. Une étude demandée en 2021 par le PSG et réalisée par le Centre de droit et d'économie du sport (CDES), révélait également que le club de la capitale avait généré près de 182 millions d'euros pour la région Île-de-France, entre ses rencontres à domicile et ses divers investissements. De quoi assurément faire tourner l'activité économique française et de sa région.