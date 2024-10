PSG ‍: Mbappé et sa mère sont partis, le Parc des Princes revit

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG et Kylian Mbappé ont décidé de se séparer l'été dernier. Le joueur a d'ailleurs réalisé son rêve, à savoir d'évoluer sous les couleurs du Real Madrid.

Le Real Madrid a enfin mis la main sur Kylian Mbappé l'été dernier. Les deux parties rêvaient de travailler ensemble depuis des années. Mais le PSG aura été un énorme obstacle pour le club merengue. Et parfois aussi pour le champion du monde 2018. La saison passée, la relation entre Paris et Mbappé ne s'est d'ailleurs pas bien terminée du tout. Les tensions étaient devenues néfastes pour le groupe et Luis Enrique. Et si Mbappé était en partie responsable, il était loin d'être le seul concerné. En effet, sa mère et agent, Fayza Lamari, concentrait aussi les frustrations.

Mbappé et sa mère loin d'être regrettés au PSG

Selon les informations de Foot Mercato, le départ de Kylian Mbappé du PSG a d'ailleurs fait beaucoup de bien à certains joueurs franciliens. Le média rajoute même que Fayza Lamari était décrite comme un « tyran » dans l’entourage d’autres stars du Paris Saint-Germain. Exemple au Parc des Princes notamment, dans l’espace VIP réservé aux proches des joueurs, « tout le monde discute et échange sans problème à présent. Ce n’était pas forcément le cas l’an dernier où elle a cristallisé beaucoup de tensions ». Dans les tribunes du Parc des Princes, cela ne rigolait pas tous les jours et chacun s'observait avec quelques tensions donc.

Depuis le départ de Mbappé du PSG, les attaquants (et même les milieux de terrain) sont libérés, comme le montrent les statistiques. Que ce soit Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou encore Ousmane Dembélé, ils ont tous marqué depuis le début de la saison. Barcola est même le meilleur buteur de Ligue 1 avec 6 buts marqués en 6 journées disputées. Fayza Lamari, elle, gère désormais la carrière de Kylian Mbappé au Real Madrid et d'Ethan Mbappé au LOSC. Elle s'occupe aussi de celle de Rayan Cherki, qui vient de passer deux mois sans jouer en raison d'un désaccord avec l'OL, preuve que cela ne rigole pas vraiment avec la maman du champion du monde.