PSG : Neymar gros et hors de forme, la réponse tombe

Kylian Mbappé a beau avoir mis un triplé face à Lyon ce mercredi, tous les regards sont tournés vers Neymar.

Le numéro 10 du PSG est considéré comme l’élément clé pour permettre à Paris d’inverser la vapeur face au Borussia Dortmund la semaine prochaine en Ligue des Champions. Mais pour cela, il faudra clairement qu’il soit en meilleure forme que lors du match aller. Mis au frigo pendant trois semaines, le Brésilien était apparu clairement moins fluet, et cela s’est confirmé dans son jeu bien moins basé sur la vitesse. En quête de matchs et de temps de jeu, Neymar n’a pas encore pu enchainer, la faute à son carton rouge reçu contre Bordeaux. Résultat, pour son retour contre l’OL, le meneur de jeu du Paris SG a encore une fois semblé loin de son meilleur niveau.



Pointé du doigt pour un léger embonpoint, considéré comme « bouffi » par Daniel Riolo, Neymar n’a pourtant pas pris un gramme. C’est ce qu’a confié une source interne au club auprès de L’Equipe, le PSG assurant que le poids de son Brésilien était toujours le même malgré son activité limitée des dernières semaines, et qu’il est toujours aussi « affûté » que d’habitude. L’impression visuelle demeure, et le Paris Saint-Germain peut difficilement laisser passer une information contraire, Neymar ayant déjà subi assez de polémiques ces derniers temps. Néanmoins, la meilleure façon de mettre fin au départ sera de lui permettre de jouer plus souvent et de briller, même si Thomas Tuchel hésite beaucoup à titulariser l’ancien barcelonais contre Strasbourg en championnat, juste avant le match contre Dortmund.