PSG : Mbappé et Neymar ont le melon, Draxler est cash

Dans : PSG, Ligue 1.

Au milieu d'un effectif riche en vedettes, le Paris Saint-Germain a deux stars qui dépassent les limites du football avec Neymar et Kylian Mbappé. Les deux joueurs les plus chers de l'histoire du foot ont les qualités de leurs défauts, à savoir une rage de vaincre qui parfois se transforme en ego surdimensionné. Répondant ce lundi à une interview de l'Agence France Presse, Julian Draxler, pourtant habitué à l'équipe d'Allemagne, où il a côtoyé des joueurs ayant la grosse tête, admet que si c'est forcément plaisant d'avoir Neymar et Kylian Mbappé à ses côtés, il faut parfois accepter des choses pas évidentes.

Et le joueur allemand du PSG de dire ce qu'il avait sur le coeur. « Ils sont exceptionnels et c'est un plaisir de jouer avec Neymar et Kylian Mbappé. Mais bien sûr, ils sont déterminés et veulent marquer à chaque match, ils ont de l'ego. Pour l'équipe, ce n'est pas toujours facile », admet Julian Draxler, dont le caractère n'est évidemment pas le même que les deux stars parisiennes. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain va réussir à faire fonctionner à 100% cette cohabitation qui depuis 2017 a bien du mal à carburer à plein régime lors des grands rendez-vous