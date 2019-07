PSG : Mbappé est un Messi qui doit s'inspirer de Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Ligue 1.

Déjà très affuté en ce début de préparation, Kylian Mbappé a joint les gestes à la parole. En demandant de grosses responsabilités en fin de saison dernière, l’attaquant français a mis la barre très haut. Pas de quoi faire trembler l’attaquant du Paris Saint-Germain qui possède un talent fou qui fait rêver Luis Fernandez. Pour l’ancien joueur et entraineur du PSG, il ne reste plus qu’à le polir pour en faire une machine à marquer des buts et à gagner des grands matchs, ce qui ne devrait pas tarder à arriver s’il s’inspire du sérieux et du travail des plus grands.

« Kylian est jeune. Il peut encore grandir. Il possède encore une vraie marge de progression. Je me souviens avoir vu Cristiano Ronaldo à l’entraînement à Madrid. Il restait après les séances pour continuer à travailler. Il était déjà le meilleur, mais il travaillait toujours plus. Kylian ne doit pas hésiter à pousser les séances pour continuer à apprendre. Mais l’entraîneur doit le mettre dans les meilleures dispositions, en n’oubliant pas l’équilibre de son équipe. On sait qu’il veut tout gagner. Le Championnat, la Ligue des champions, tout. Il faut se servir de cette envie. Il faut le laisser un peu libre sur le terrain. Comme Messi. C’est un extraterrestre. Il a la maturité et les épaules pour amener les autres. Qu’on le laisse faire. Quand les autres équipes se demandent comment jouer contre toi, c’est que tu es un grand joueur. Kylian est ce grand joueur », a livré dans France Football l’ancien membre du carré magique.