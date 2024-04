PSG ‍: Mbappé est un ange, une taupe le confirme

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis qu’il a annoncé son départ du PSG en fin de saison à Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé joue beaucoup moins et Luis Enrique n’hésite plus à le sortir voire parfois à le faire débuter sur le banc.

Kylian Mbappé est redevenu un joueur comme un autre au Paris Saint-Germain, ou presque. Dans sa gestion, Luis Enrique veut en tout cas renvoyer ce message. L’entraîneur espagnol n’hésite plus à faire de « KM7 » un remplaçant sur certains matchs ou à le sortir lorsqu’il est titulaire. Cela a choqué, tant cette situation était anormale pour un joueur comme Kylian Mbappé, mais Luis Enrique n’a pas cédé et assume ses choix.

Un ancien adjoint de Luis Enrique parle de Mbappé

Dans les colonnes du Mundo Deportivo, son ancien adjoint Juan Carlos Unzué s’est exprimé sur le dossier Kylian Mbappé et selon lui, cette gestion de la part de Luis Enrique n’est absolument pas une punition de la part de l’entraîneur du PSG. Au contraire, Juan Carlos Unzué croit savoir d’après les échos qu’il a reçu en provenance du vestiaire parisien que le capitaine de l’Equipe de France se comportait très bien en interne, malgré la frustration d’un temps de jeu en baisse depuis quelques semaines.

« J’ai été frappé par le fait qu’ils me disent que c’est un très bon gars. Dans le vestiaire, c’est un gars super normal et absolument pas hautain. Luis l’a mis sur le banc lors de quelques matchs et je pense qu’il a raison. Parfois, cela peut surprendre, mais ce sont des choix. Mbappé est un joueur immense doté de capacités exceptionnelles et qui marque de nombreux buts mais au fil de certains matchs, ce n’est pas anormal qu’il sorte même si c’est un joueur différent. Est-ce qu’il me rappelle Ronaldo ? Oui, un peu. Il a une vitesse et une technique de dribble exceptionnelle pour créer des supériorités, je suis frappé par la vitesse qu’il donne au ballon » a dévoilé l’ancien adjoint de Luis Enrique au FC Barcelone, qui ne peut plus accompagner « Lucho » en raison d’une sclérose latérale amyotrophique. La preuve s’il en fallait une que Kylian Mbappé ne pose donc aucun problème dans le vestiaire du PSG, et qu’il est déterminé à terminer sur la plus belle note possible dans son club de cœur.