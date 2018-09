PSG : Mbappé est trop perso, ce grand coach préfère Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Cette saison encore, le Paris Saint-Germain sera très attendu sur la scène européenne.

Et pour cause, le club de la capitale compte dans ses rangs deux des meilleurs attaquants au monde avec Neymar et Kylian Mbappé. Mais qui est le plus fort ? Difficile de mettre tout le monde d’accord à ce sujet. Interrogé par la Cadena COPE, Diego Simeone a livré son sentiment sur la question. S’il pouvait en recruter un des deux, le coach de l’Atlético Madrid opterait pour le Brésilien, moins « individualiste » et plus « travailleur » que le natif de Bondy selon lui.

« Qui je recruterais entre Neymar et Mbappé ? Neymar. Dans le Barça de Luis Enrique, quand il devait travailler, il travaillait. Mbappé est beaucoup plus individualiste et sans position définitive. Neymar a un poste fixe » a-t-il avoué avant de s’exprimer au sujet de son joueur, Antoine Griezmann, et de son entente en Equipe de France avec Kylian Mbappé. « Griezmann apporte un jeu différent. Je lis que Mbappé est plus puissant et rapide que lui mais c’est Griezmann le pilote de l’équipe ». Chacun aura son avis sur la question…