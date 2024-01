PSG ‍: Mbappé est triste, Messi et Neymar lui manquent

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Si beaucoup de supporters réclamaient les départs de Neymar et Lionel Messi la saison dernière, leur absence est préjudiciable au PSG. Sans leur talent, le jeu parisien est moins efficace et c'est Kylian Mbappé qui en fait les frais.

La MNM n'a pas été irréprochable mais elle a offert au PSG l'association de trois cracks du foot mondial pendant deux saisons. Il est vrai que Neymar agaçait par ses excès hors-terrain et ses nombreuses indisponibilités. C'est aussi vrai que Lionel Messi n'a pas été au top de sa forme au PSG, montrant moins de niaque qu'en équipe d'Argentine où il était survolté dans le même temps. Mais, perdre deux génies techniques aussi facilement ne peut être anodin pour un club aussi ambitieux. Le PSG s'en rend compte depuis août, Kylian Mbappé aussi.

Sans Messi et Neymar, Mbappé manque de bons ballons

Annoncé comme favorable aux départs de l'Argentin et du Brésilien, Kylian Mbappé n'a jamais caché son envie d'être le leader offensif du PSG. Néanmoins, sans les deux stars, le Français n'est pas aussi fringant sur le terrain. Il reste diablement efficace devant les buts mais on le sent perdu sur certains matchs. En Ligue des champions, notamment, Mbappé n'a pu s'exprimer convenablement à Newcastle ou à Milan. Cela confirme qu'il paye l'absence des deux passeurs géniaux que sont Messi et Neymar.

Une hypothèse confirmée par Laurent Perrin, chef du service des Sports du journal Le Parisien. « C'est une évidence, et j'ajouterai Verratti. Celui qui s'en aperçoit le plus est sans doute Mbappé. Les ballons n'arrivent plus, il n'a plus de point d'appui puisqu'il n'a aucun automatisme avec Kolo Muani et Ramos. C'est plus compliqué », a t-il lâché dans un questions/réponses sur le site du Parisien. Une impression confirmée par Kylian Mbappé mercredi soir au micro de Prime Vidéo. Il avait regretté la qualité de passe de Lionel Messi. Un message à peine crypté pour Luis Campos, lequel est invité à trouver un renfort de ce profil en janvier.