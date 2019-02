PSG : Mbappé est le futur n°9 de Paris et des Bleus, c'est écrit

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

Buteur providentiel au Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Kylian Mbappé profite de l’absence d’Edinson Cavani pour s’affirmer au poste de numéro neuf. Une position dans laquelle le natif de Bondy prend doucement ses repères. Et sur l’antenne de RMC Sport, Pierre Ducrocq s’est exprimé sur l’avenir de l’international français. Un avenir qu’il imagine néanmoins au poste de numéro neuf, grâce à la faculté de Kylian Mbappé à se montrer décisif dès lors qu’il est proche des buts adverses.

« Mbappé, au poste de numéro 9 ? À terme, c’est le poste où il finira. Si tu me demandes aujourd’hui si je préfère voir Mbappé en pointe ou sur un côté, moi je préfère le voir encore sur le côté. Surtout sur un côté où il ne mange pas constamment la ligne. Il se rapproche de plus en plus de Cavani quand Cavani joue. On ne parle pas d’ailier, mais d’un attaquant qui, effectivement au départ dans l’animation, part un peu plus de côté et fait des appels vers l’axe. Et moi j’aime bien ça chez Kylian Mbappé. Sur les nombreux buts qu’il a marqué, il y en a beaucoup en partant du côté. Mais il finira forcément en pointe » a confié le consultant, persuadé que l’avenir des Bleus et du PSG à ce poste de numéro neuf se nomme Kylian Mbappé. Ce n’est pas le seul à penser cela…