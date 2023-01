PSG : Mbappé devient propriétaire du Parc des Princes

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé est en passe de battre le record de buts d'Edinson Cavani sous le maillot du PSG. Et désormais la star française a une popularité énorme comme jamais au Parc des Princes.

Arrivé en 2017 au Paris Saint-Germain, lors d’un mercato totalement dingue puisque le club de Ligue 1 avait également recruté Neymar, Kylian Mbappé n’a pas toujours eu l’accueil escompté de la part des supporters du PSG. Mais face à des Lionel Messi et Neymar qui snobent les Ultras après avoir été copieusement insultés l’an dernier après l’élimination contre le Real Madrid, le numéro 7 parisien est lui resté droit dans ses bottes et n’a jamais tourné le dos aux fans. Et après sa prolongation l’été dernier, et le Mondial au Qatar, Kylian Mbappé a retourné le Parc des Princes au point même d’avoir désormais une chanson à son nom venu de la tribune Auteuil. La prochaine étape pourrait vite arriver puisqu’avec 196 buts marqués depuis qu’il a rejoint le PSG il y a bientôt six ans, Mbappé fonce vers le record des 200 buts d’Edinson Cavani.

Mbappé va envoyer Cavani aux oubliettes du PSG

De quoi faire du vice-champion du monde une vraie légende du Paris Saint-Germain et devenir le propriétaire du Parc des Princes. « Je ne dirais pas que c’est un public plus compliqué qu’un autre, mais c’est un public de connaisseurs qui a vu des grands joueurs et des grands matchs. Les supporteurs s’arrêtent sur la prestation et l’attitude. Chez Kylian, on sent un changement, il dégage cette hargne. Quand un joueur se donne, ce public lui pardonne. La finale du Mondial est un déclic. Elle a rendu Mbappé encore plus humain. Certains le trouvaient froid, un peu hautain et on voyait peu de failles chez lui. En réalité, après cette défaite, il a touché les cœurs et c’est ce qui lui manquait. Maintenant, les supporteurs ont compris le joueur, mais surtout l’homme qu’ils ont au PSG. Il est rentré dans leurs cœurs », explique, dans Le Parisien, Jimmy Algérino, qui connaît mieux que quiconque les supporters du club de la capitale.

Et face à cette fameuse barre des 200 buts, le public parisien se prépare à vivre un nouveau moment d’histoire. Car même si El Matador Cavani a conservé une popularité à Paris, son refus de prolonger un mois son contrat avec le PSG pour jouer le Final 8 en 2020 a mis en colère de nombreux supporters, qui attendent avec impatience que Kylian Mbappé pousse l’attaquant uruguayen sur la deuxième marche du podium. Un record que Michel Montana, le légendaire speaker du Parc des Princes ne pensait voir battu de sitôt, même si désormais il s'y prépare.

« C’est quelque chose à laquelle je réfléchis très sérieusement. Jamais je n’aurais imaginé qu’il rattrape Cavani à cette vitesse. Il est dans une autre dimension. C’est hallucinant. Je suis prêt à continuer à prendre du plaisir à gueuler à chacun de ses buts ! », avoue la voix du Parc des Princes, totalement sous le charme de Mbappé. Bien évidemment, tout cela n'aura du sens que si le Paris Saint-Germain se sort indemne d'un mois de février totalement démentiel, Kylian Mbappé étant attendu dans ces matchs et sommet. Mais si le PSG se sort indemne de ce calendrier de furieux, il est évident que ce sera grâce à un grand Kyk's. Il restera désormais à la mairie de Paris de confier les clés du Parc des Princes au joueur français, le vrai propriétaire du stade de la capitale ça sera lui.