PSG : Mbappé envoyé à la table de Messi et Cristiano Ronaldo

Le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'OM ce dimanche soir en Ligue 1. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Kylian Mbappé a envoyé un énorme message à la concurrence.

Kylian Mbappé marche sur l'eau depuis quelques mois maintenant. Le champion du monde 2018 veut tout rafler sur son passage et n'a plus de temps à perdre. Si le PSG éprouve des difficultés dans le jeu depuis le début de l'année 2023, Mbappé compte bien porter son équipe sur les épaules le temps qu'il faudra. Ce dimanche soir à Marseille, l'ancien de Monaco a offert un festival, avec un doublé et une passe décisive. De quoi confirmer un peu plus son nouveau statut d'homme fort du projet parisien. Par la même occasion, Mbappé est devenu à 24 ans, co-meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 200 buts. Pour certains observateurs, le Français aura une carrière semblable à celle de grands joueurs comme Cristiano Ronaldo ou encore Leo Messi. C'est notamment l'avis de Pedro Miguel Pauleta.

Il met vraiment un ballon de zinzin Mbappé quel caviar pic.twitter.com/E0su8SdOoq — Ibracadabra® (@ibracadabra_77) February 27, 2023

Lors d'une interview accordée à L'Equipe, la légende du PSG n'a pas tari d'éloges sur Mbappé. « On est devant un phénomène qui va marquer l'histoire. C'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Il mérite ce record et j'espère qu'il va continuer à marquer très longtemps des buts pour le PSG. (...) C'est un buteur mais surtout sa force mentale, physique et sa vitesse. Il a tout pour réussir comme Zinédine Zidane, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Quand il est lancé, c'est impossible pour les défenseurs de l'arrêter. Il marque des buts mais pas que, à l'image de sa passe pour Messi sur le deuxième but dimanche. C'est une passe de génie. Il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu », a notamment indiqué Pedro Miguel Pauleta, plus que conquis par la régularité et le niveau affiché par Kylian Mbappé. Un Mbappé qui sera de nouveau très attendu lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich.