PSG ‍: Mbappé en capitaine exemplaire, il faut le féliciter

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Auteur d'un doublé mais surtout du but libérateur contre le Stade Brestois lors de la dixième journée de la Ligue 1, Kylian Mbappé a chambré les supporters adverses qui avaient provoqué Achraf Hakimi. C'est pourtant l'attaquant du PSG qui a été critiqué pour son geste.

S'il a offert la victoire au PSG et la deuxième place du championnat, Kylian Mbappé a surtout été critiqué pour avoir chambré les supporters brestois après son but victorieux en fin de rencontre. Le joueur de 24 ans s'est justifié en expliquant qu'il avait fait cela pour défendre Achraf Hakimi, insulté pendant la rencontre pour des raisons extra-sportives. Des explications visiblement pas suffisantes puisque le capitaine de l'équipe de France a été remis en cause pour son manque d'exemplarité et de professionnalisme. Certains reprochent au Français d'avoir chambré Brest, alors qu'il n'aurait pas dû le faire, compte tenu de son statut. Même si le chambrage fait partie du football et que tous les plus grands champions ont déjà répondu à la provocation comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou même Zinédine Zidane, le cas Mbappé divise toujours autant. Denis Balbir a ainsi décrypté cette polémique, qu'il trouve inutile, car elle existe selon lui uniquement car c'est Mbappé qui est au centre de tout cela.

Kylian Mbappé a pris ses responsabilités, il adore ça

Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier.

Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau…. https://t.co/KdSDPkSEUC — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 29, 2023

« Dimanche, la logique a été respectée même si on peut comprendre la frustration des Brestois. Sur ce match, on a énormément parlé des provocations de Kylian Mbappé, sans forcément mettre ça en parallèle avec l’attitude du stade Francis-Le-Blé. Il faut arrêter l’anti-Parisianisme de base. Normalement, quand tu es supporter, tu viens dans l’esprit d’encourager ton équipe. Les provocations subies par certains joueurs parisiens sont inadmissibles. Encore une fois, on rejoint la stupidité et l’agressivité de la société. Je veux bien entendre Eric Roy, les dirigeants ou joueurs brestois, mais il faut qu’à un moment donné la bêtise s’arrête » a expliqué le journaliste de But Football qui critique avant tout la réaction de l'entraîneur brestois ainsi que les provocations des supporters bretons. Denis Balbir estime également que Kylian Mbappé a eu la bonne réaction. « J’entends dire que Kylian Mbappé, qu’en qualité de capitaine du PSG et de l’équipe de France, il n’a plus le droit de faire ceci ou cela. Kylian Mbappé reste un jeune homme de 24 ans. Il a défendu ses coéquipiers comme n’importe qui l’aurait fait à sa place, y compris chez les joueurs du dimanche. Il faut arrêter de vouloir donner des leçons de morale et balayer devant sa porte » a-t-il ajouté. Au moins c'est clair, Mbappé est là pour protéger ses coéquipiers, contre vents et marées.