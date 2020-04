PSG : Mbappé échappe au tacle de Benzema

Dans : PSG.

Si Karim Benzema estime ne pas tirer dans la même catégorie qu'Olivier Giroud, il est beaucoup plus flatteur avec Kylian Mbappé.

Dans un dialogue parfois surréaliste avec le youtubeur, et fan de l’OM, Mohamed Henni, Karim Benzema a fait le tour des attaquants français via un chat sur Instagram. Et si KB9 a fait le buzz en s’en prenant à Olivier Giroud, il s’est également exprimé concernant Kylian Mbappé, la star du PSG et de l’équipe de France. C’est une évidence, Karim Benzema apprécie Kylian Mbappé, une prise de position qui prend tout son intérêt dans la mesure où l’on fait de ce dernier un possible futur joueur du Real Madrid.

Lorsque Mohamed Henni l'a interrogé sur le joueur du Paris Saint-Germain, l’attaquant madrilène a reconnu qu’il l’épatait « Mbappé est jeune, il est très fort mais il a encore beaucoup à apprendre. Si tu m'entends Kylian, grosse dédicace ! Il est chaud, il est fort, c'est un très bon joueur, a lancé Karim Benzema, avant de répondre à Mohamed Henni qui lui lançait que Kylian Mbappé avait le melon. Il a la grosse tête ? Toi t'es un fumier, c'est parce que c'est un Parisien. Il est fort, c'est un très bon joueur. Moi j'aime bien. » Une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé qui au moins évitera une polémique à distance avec Karim Benzema.