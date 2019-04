PSG : Mbappé doit quitter Paris et la France, le juge Djellit a tranché

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est bien connu l'herbe est plus verte ailleurs. Et pour Nabil Djellit, si Kylian Mbappé veut un jour s'installer sur le toit du monde, il doit rapidement faire ses valises et quitter le Paris Saint-Germain ainsi que cette Ligue 1 qui ne sont pas à la hauteur de son talent. Pour le journaliste de France-Football, si le champion du monde français du PSG reste dans notre pays, alors ses prétentions sportives ne seront jamais réellement atteintes.

Et Nabil Djellit de lancer son message à Kylian Mbappé. « Si Mbappé peut devenir le meilleur joueur du monde en restant au PSG ? Déjà une première chose, je connais aucun joueur qui est devenu meilleur joueur du monde en Ligue 1. Ce serait une grande première. Je le souhaite à Kylian Mbappé mais il faudrait déjà gagner la Ligue des Champions pour cela. Malheureusement pour lui, il va être rattrapé par le niveau du championnat, où il n’y a absolument aucune concurrence pour le Paris Saint-Germain. Il faut s’exporter dans les meilleurs clubs en Angleterre, en Espagne ou à la Juve. Si un jour, Kylian Mbappé veut devenir le meilleur joueur de la planète, il doit partir à l’étranger », a confié le journaliste. Reste que la Ligue 1 apprécie d'avoir des stars, surtout françaises, et que depuis quelques saisons, il n'y plus besoin de regarder la Liga, la Serie A ou la Premier League pour les voir. Et c'est tant mieux.