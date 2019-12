PSG : Mbappé doit fuir Paris au mercato, fin du débat !

Dans : PSG.

L’été prochain, l’enjeu n°1 du mercato du Paris Saint-Germain sera de conserver Kylian Mbappé, lequel fait office de priorité dans l’esprit des dirigeants du Real Madrid.

Le club de la capitale espagnole, prêt à mettre 300 ME sur la table pour s’offrir l’attaquant de l’Equipe de France, tentera le tout pour le tout l’été prochain, après avoir joué la carte de la patience ces dernières années. Pour les dirigeants parisiens, il est clair que perdre Kylian Mbappé en juin 2020 serait une véritable catastrophe industrielle. Mais logiquement, l’avant-centre du PSG pèsera le pour et le contre, et un départ pour le Real Madrid semble envisageable. Il est même nécessaire selon Denis Balbir, comme le journaliste l’a indiqué sur son blog publié sur But.

Le Real, une occasion à saisir pour Mbappé ?

« Pour moi, vouloir faire de Kylian Mbappé la figure de proue de Paris est illusoire. Il sait très bien qu’en continuant à battre tous les records sa cote lui permettra de signer où bon lui semble… Et ce quel que soit les tarifs réclamés. Qui peut, à tout juste 21 ans, refuser le Real Madrid ou un autre grand club ? Une autre culture du foot dans des stades pleins où les supporters des deux camps sont dans les tribunes (…) A mon sens, il ne laissera pas passer le train du Real même pour une participation aux JO, aussi noble soit cette compétition. Qui sait, peut-être n’aura-t-il pas d’autre occasion de filer vers la Maison blanche » a rappelé Denis Balbir, pour qui il est évident que Kylian Mbappé doit saisir sa chance de signer au Real Madrid l’an prochain. Les fans du PSG apprécieront…