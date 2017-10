PSG : Mbappé dévoile ce qu'est vraiment un beau OM-PSG

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Natif de la région parisienne, Kylian Mbappé participera ce dimanche soir au Vélodrome au premier Classico de sa carrière sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et s'il a fait des misères à l'OM avec Monaco, l'attaquant international français du PSG espère qu'il en sera de même avec Paris. Plutôt que d'une rouste monumentale comme la saison passée, Kylian Mbappé rêve juste une victoire face à l'Olympique de Marseille, car dans cet affrontement seule la victoire est belle.

C'est ce que confie Kylian Mbappé sur le site officiel du Paris SG. « C’est mon premier Classico, je suis impatient. Ce sera forcément un beau match, mais on va là-bas pour gagner. Il ne sera beau que si on gagne, c’est à nous de faire tout ce qu’il faut pour se rendre le match le plus simple possible et pour revenir avec la victoire à Paris », explique le prodige du football français. Les supporters du PSG n'attendent probablement que cela, même si secrètement ils ne seront pas contre une nouvelle claque infligée à l'OM dans son Vélodrome.