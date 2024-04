PSG ‍: Mbappé chaud bouillant pour son prochain Clasico

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En partance pour le Real Madrid, Kylian Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain par la grande porte cet été. L’attaquant français tient à briller en Ligue des Champions, surtout lors du quart de finale contre le FC Barcelone, grand rival de sa prochaine écurie.

Critiqué pour ses récentes performances, Kylian Mbappé a remis les pendules à l’heure. L’attaquant du Paris Saint-Germain a offert la victoire à son équipe face au Stade Rennais (1-0) mercredi en demi-finale de la Coupe de France. Et sans un excellent Steve Mandanda dans la cage des Rouge et Noir, le capitaine de l’équipe de France aurait sûrement ajouté une ou deux réalisations de plus. De quoi rassurer l’entraîneur Luis Enrique et les supporters parisiens avant la double confrontation contre le FC Barcelone.

Les sources de motivation de Mbappé

Connaissant le personnage, Kylian Mbappé aborde forcément ce quart de finale de la Ligue des Champions avec le plein de détermination. D’autant que les circonstances font de cette affiche un rendez-vous à ne surtout pas rater pour lui. En effet, le média espagnol Defensa Central croit savoir que le Bondynois s’est déjà mis en mode Real Madrid. Kylian Mbappé, probable futur joueur de la Maison Blanche, sait qu’éliminer le Barça ferait déjà grimper sa cote de popularité chez les Merengue.

Mbappé cette saison en Ligue 1 :



🏟️25 matchs (22 titulaires)

⚽️24 buts

🎯5 passes décisives



⏱️1909 minutes jouées (21,2 matchs complets)

📊Décisif chaque 65 minutes



🎖️Meilleur buteur de Ligue 1 (24)

🎖️2x joueur du mois de Ligue 1



📊5ème meilleur passeur de Ligue 1

📊Joueur le… pic.twitter.com/D6Co9rkGMW — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) April 6, 2024

« Je ressens la force des Madrilènes, je sais qu'ils veulent qu'on les batte... Et on va le faire, c'est sûr », confierait le Parisien auprès de ses proches. Et sans parler de son envie de satisfaire son prochain club, Kylian Mbappé souhaite également quitter le Paris Saint-Germain par la grande porte. L’idéal pour lui serait de partir après des titres remportés, notamment en Ligue des Champions. La source précise néanmoins que l’ancien Monégasque et le Real Madrid ne seraient pas ravis de se rencontrer lors d’une éventuelle finale. Mais les deux équipes en sont encore loin.