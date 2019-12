PSG : Mbappé bouleversé par les rumeurs avec Neymar

Dans : PSG.

Kylian Mbappé et Neymar sont arrivés lors du même mercato au PSG, mais jamais le joueur français n'a voulu mettre dans l'ombre la star brésilienne. C'est ce qu'il a confié à France-Football.

Un an après avoir signé au Paris Saint-Germain, c’est dans la peau de champion du monde et de meilleur jeune joueur du Mondial que Kylian Mbappé est revenu au sein du club de la capitale, là où Neymar Jr sortait d’une Coupe du monde désastreuse à titre individuel. Forcément, des rumeurs ont alors circulé sur le désir de l’attaquant français de devenir le vrai numéro 1 du PSG au détriment du joueur brésilien, acheté 222ME et qui était venu à Paris pour cela. Mais dans un entretien accordé à l’hebdomadaire France-Football, Kylian Mbappé a fermement démenti avoir essayé d’inverser les rôles.

Pour l’ancien monégasque, si effectivement il s’est expliqué avec Neymar au retour de Russie, c’était pour lui préciser que jamais ô grand jamais il ne souhaitait le mettre dans son ombre. « Quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas de débat. C'était lui (Neymar) la superstar, que j'étais venu un peu épauler, aider. Il se blesse, rate sa Coupe du monde et moi je la gagne. Et là, commencent à sortir des histoires sur notre prétendue rivalité, sur ma volonté de prendre sa place. J'ai été bouleversé d'entendre tout ça. Quand je suis revenu au Camp des Loges en août 2018, la première chose que j'ai faite c'est d'aller attraper “Ney” pour lui dire : “Tu as peut-être raté ta Coupe du monde... Et tant mieux pour nous. Mais, ici, t'inquiète pas, je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Je vais « jouer » le Ballon d'Or France Foot cette année car tu n'es pas dans la course, mais je t'assure que je ne veux pas prendre ta place, tu peux la garder. Je suis toujours là pour t'aider.”», explique Kylian Mbappé, qui n’a cependant pas décroché le Ballon d’Or et dont l’excellent cohabitation avec la star brésilienne du PSG saute clairement aux yeux depuis le début de cette saison. Tout va donc bien dans le meilleur des mondes pour les deux vedettes du club de la capitale.