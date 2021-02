PSG : Mbappé aux pieds carrés, les Français ont abusé

Dans : PSG.

Le monde se prosterne devant Kylian Mbappé depuis le triplé monumental de l’attaquant du PSG face au FC Barcelone en Ligue des Champions.

Attendu au tournant en raison des blessures de Neymar et d’Angel Di Maria, le champion du monde a assumé son statut. Mieux, il a porté le PSG sur ses épaules, envoyant quasiment le club de la capitale en quart de finale de la Ligue des Champions grâce à son incroyable triplé. De toute évidence, Kylian Mbappé a fait taire certains détracteurs, qui lui reprochaient ses prestations depuis plusieurs semaines en Ligue 1. Au micro de RMC, Adil Rami a apprécié cette remise des pendules à l’heure de la part de l’ancien Monégasque. Champion du monde au côté du natif de Paris, l’ex-défenseur de l’OM lui a rendu un vibrant hommage.

« Je trouve que l’on a été trop durs avec Mbappé, parce qu’on l’a critiqué. Même s’il y a critiques et critiques... On a même commencé à mettre en doutes ses qualités techniques. Il ne faut pas oublier qu’il a eu le Covid-19, qu’il enchaine les matchs depuis l’âge de 17 ans et qu’il n’a que 22 ans. Alors oui, que l’on soit exigeants, pourquoi pas. Mais je trouve que les Français ont été durs, les médias aussi. Si on revient un mois en arrière, j'avais dit que les critiques faisaient partie de l’apprentissage d’un jeune. C’est bien que cela arrive, pour qu’il puisse apprendre et comprendre que le football n’est pas aussi facile de cela. Il a une vitesse de pied, il va super vite. À longue distance, c’est une fusée. Sur le premier but, il fait un enchainement avec trois ou quatre touches de balles dans la surface de réparation, il a de la technique. On peut le critiquer sur une mauvaise passe ou un mauvais match qu’il fait. Mais quand on dit du jour au lendemain qu’on l'a mis trop haut et qu’il n’a plus les qualités et qu’il est seulement rapide. Ce n’est pas possible » a expliqué Adil Rami, ravi de voir son ancien coéquipier de l'Equipe de France briller de la sorte.