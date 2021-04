PSG : Mbappé aux JO, la réponse tombe

Dans : PSG.

Cet été, l’Equipe de France disputera les Jeux Olympiques à Tokyo du 23 juillet au 8 août. Avec ou sans Kylian Mbappé ?

La question se pose car avant le report des JO d’une année en raison de la pandémie de Covid-19, Kylian Mbappé envisageait de participer aux Jeux. De son côté, le PSG n’a jamais été très chaud à l’idée de libérer son attaquant star pour les Jeux Olympiques dans la mesure où une participation de Kylian Mbappé signifierait que le buteur des Bleus raterait le début de la saison au PSG. Toute la préparation de l’ancien Monégasque serait par ailleurs tronquée. Ajoutez à cela le fait que Mbappé ne bénéficierait pas de vacances en raison de l’Euro, et vous comprenez aisément pourquoi le Paris SG est réticent à l’idée de voir Kylian Mbappé à Tokyo. A en croire les informations du Soir, il n’y aura donc pas de surprise pour le natif de Paris cet été.

Le média belge croit savoir que la porte s’est définitivement fermée au cours des dernières heures pour Kylian Mbappé dans l’optique des Jeux Olympiques de Tokyo. « Impossible de savoir quel maillot endossera Mbappé la saison prochaine. Mais ce ne sera pas celui de l’équipe de France olympique cet été à Tokyo. S’il y a pensé un temps, si le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, a évoqué ce rêve, en campagne électorale, ce projet paraît incompatible avec les calendriers du PSG et des Bleus, à l’Euro. Le PSG avait refusé en mars 2020 de le libérer pour les Jeux de Tokyo, avant leur report d’un an, à cet été (23 juillet-8 août), par la pandémie. Maintenant, il aimerait bien fermer la porte sur Mbappé pour le garder » explique Le Soir, pour qui il est très peu probable de voir Mbappé enchaîner la fin de la Ligue des Champions, l’Euro puis les JO. Même si les négociations peuvent entrer en ligne de compte, Kylian Mbappé a démontré cette saison, par son passage à vide après avoir contracté le Covid-19, qu'il n'était pas non plus une machine.