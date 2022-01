PSG : Mbappé au Real, son entourage dément !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En cette dernière journée du mercato, Bild a lâché une véritable bombe en dévoilant l’existence d’un accord entre le Real Madrid et Kylian Mbappé.

Selon les informations dévoilées en début d’après-midi par le quotidien allemand, un accord total et définitif existe entre Kylian Mbappé et le Real Madrid avec un salaire colossal de 50 millions d’euros par an à la clé. L’information a logiquement fait le tour du monde, d’autant plus que c’est un média relativement crédible qui en est à l’origine. Mais à en croire Canal Plus, l’entourage de Kylian Mbappé a fermement démenti l’information selon laquelle l’attaquant du Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec le Real Madrid. Un démenti qui n’a rien de surprenant pour Kylian Mbappé, qui refuse de communiquer au sujet de son avenir alors que le PSG affrontera le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions.

Mbappé dément un accord avec le Real Madrid

« Reprogramme tes rêves pour bientôt » qu’on te disait en août…



C’est désormais l’heure de réaliser ton rêve et d’écrire ton histoire @KMbappe. On a hâte 🤍 pic.twitter.com/mx39vkf4vB — Real Madrid FR 🇵🇸 (@FranceRMCF) January 31, 2022

Remplaçant face à Nice ce lundi en 8es de finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé continuera donc d’alimenter les rumeurs dans les semaines à venir. Jusqu’au match retour entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions, les informations contradictoires devraient circuler. De toute évidence, la tendance est tout de même à une signature libre à la fin de la saison au Real Madrid. L’été dernier, Kylian Mbappé souhaitait rejoindre le club de la capitale espagnole, comme il l’avait publiquement confirmé à L’Equipe et à RMC. Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a fait son maximum pour tenter de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, notamment en lui proposant des prolongations de courte durée. Des efforts qui pourraient être vains de la part de l’Emir du Qatar, qui a personnellement pris le dossier…