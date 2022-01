Accord Mbappé-Madrid avec un salaire de 50ME !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En ce dernier jour du mercato, une information fracassante sort dans la presse allemande, généralement bien informée, le Real Madrid et Kylian Mbappé auraient signé un accord.

La presse espagnole a régulièrement fait des annonces au sujet de la situation de Kylian Mbappé, parfois en affirmant que l’attaquant français avait décidé de signer au Real Madrid, ou en indiquant que le Qatar avait obtenu de sa star qu’elle prolonge pour deux ans afin de partir en 2023 moyennant un gros chèque. Mais c’est cette fois d’Allemagne, et de Sport Bild que résonne un vrai coup de tonnerre au moment même où le marché des transferts se ferme en Europe. Même si cela n’a rien à voir dans la situation de Kylian Mbappé, libre de signer où il le souhaite depuis le 1er janvier, le média allemand annonce à sa Une que Kylian Mbappé et le Real Madrid ont finalisé un accord et que le joueur du Paris Saint-Germain rejoindra bien l’effectif de Carlo Ancelotti l’été prochain. Pour aboutir à cet accord, Florentino Perez aurait accepté de faire de Mbappé le joueur de footballeur le mieux payé (hors contrat publicitaire) de l’histoire avec un salaire brut de 50 millions d’euros.

Mbappé touchera un salaire record au Real Madrid

🚨🇫🇷 @BILD en exclusivité : Mbappé au Real Madrid c'est fait à 100%. Ils ont signé le joueur. C’est confirmé. ✅ pic.twitter.com/y3xNvhhUvC — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadrid_FR) January 31, 2022

Sport Bild indique que tout est acté entre le club espagnol et Kylian Mbappé, mais que l'information ne sera rendue officielle qu'après la fin du deuxième match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. « L’affaire est conclue, Mbappé jouera à Madrid », répète le site allemand, qui ne voit plus aucune chance pour Leonardo et le PSG d'aboutir à un accord afin de prolonger celui qui était arrivé de Monaco en 2017 pour 180 millions d'euros et qui devrait donc partir contre 0 euro. Un vrai camouflet pour le club de la capitale, et il ne fait nul doute que du côté de Doha on pourrait mal vivre cette séquence, du moins si elle se confirme dans les semaines qui viennent. Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, déjà chahuté, pourrait même en faire les frais, d'autant plus si le dossier Zinedine Zidane avance.

Car l'entraîneur français, qui était considéré par Paris comme un atout pour conserver un peu plus longtemps Kylian Mbappé, n'aura nullement l'intention de partager le pouvoir avec Leonardo s'il accepte la mission. L'Emir du Qatar pourrait donc être tenté de faire le ménage et de lancer une nouvelle version de son projet avec le PSG. Il reste toutefois à attendre que tout cela se confirme, même si franchement cela ne serait pas la surprise du siècle, Mbappé ayant déjà demandé à rejoindre le Real Madrid l'été dernier, ce qui lui avait été refusé par les dirigeants parisiens.