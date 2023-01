PSG : Mbappé au Real, Pérez lui demande un geste fort !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Priorité du Real Madrid avant sa prolongation au PSG l’été dernier, Kylian Mbappé intéresse toujours le club merengue, mais pas à court terme.

L’été dernier, le Real Madrid était prêt à tout pour recruter Kylian Mbappé, lequel était libre de tout contrat. A la surprise générale, le champion du monde 2022 a pris la décision de prolonger de deux ans en faveur du Paris Saint-Germain. Une décision que Kylian Mbappé regrette selon les médias espagnols dans la mesure où les promesses faites à l’ancien Monégasque n’ont pas toutes été tenues de la part de l’état-major du PSG. Mais pour l’attaquant parisien, il ne sera plus aussi simple désormais de rejoindre le Real Madrid. Il faut dire que selon les informations de Defensa Central, Kylian Mbappé n’est plus la priorité de Florentino Pérez, qui a recruté Endrick pour l’horizon 2024 en attaque et qui mène actuellement de front un autre dossier très onéreux.

Le Real Madrid donne sa priorité à Bellingham

Le média espagnol indique que pour l’heure, la priorité de Florentino Pérez est de boucler la signature du crack anglais Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund. Les médias espagnols s’accordent cette semaine pour dire que le Real Madrid est le grand favori dans la course à la signature du capitaine de Dortmund. Mais ce dossier est très onéreux et pour le Real Madrid, bien que très sain financièrement, il sera compliqué de recruter Jude Bellingham et Kylian Mbappé lors de la même période de mercato. C’est ainsi que selon Defensa Central, il est très peu probable que le Real Madrid lance un assaut l’été prochain pour recruter l’avant-centre du Paris Saint-Germain. En juin 2024, si Kylian Mbappé se retrouve en fin de contrat en revanche, tout sera de nouveau possible. A une condition : que l’attaquant parisien fasse le premier pas vers le Real Madrid.

Pérez attend un signe de Mbappé

Et pour cause, Florentino Pérez a essuyé plusieurs échecs avec Kylian Mbappé depuis près de dix ans, et il n’a pas l’intention de se prendre un râteau de plus. C’est ainsi que selon Defensa Central, si Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid, il devra décrocher son téléphone et appeler en personne Florentino Pérez afin de lui témoigner de cette volonté. C’est seulement lorsque cette étape sera franchie que le Real Madrid entrera de nouveau en négociations avec l’entourage de Kylian Mbappé et avec le PSG, dans le cas où l’ex-attaquant de l’ASM serait encore lié au champion de France en titre. En prolongeant la saison dernière en faveur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne s’est pas définitivement fermé la porte du Real Madrid. Mais le buteur de l’Equipe de France s’est tout de même compliqué sérieusement la tâche pour rejoindre un jour le club le plus titré de la planète.