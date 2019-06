PSG : Mbappé au Real Madrid, Zidane fait trembler le Qatar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Décidément, même si le mercato estival 2019 n'a pas encore commencé, cela souffle déjà très fort du côté du Paris Saint-Germain. Alors que le cas Neymar semble être de côté, suite au scandale qui a rattrapé la star brésilienne du PSG, le dossier Kylian Mbappé est remonté tout en haut de la pile sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi. A chaque jour ses rumeurs sur l'attaquant français du Paris SG, même si toutes ont un point commun, le Real Madrid. Il y a une semaine, il se disait que Florentino Perez, lié en affaires avec le Qatar, avait prévenu son homologue parisien que les Merengue ne viendraient pas torpiller en douce le club de la capitale au mercato pour Neymar et Kylian Mbappé.

Mais ce mercredi, L'Equipe affirme que le champion du monde du Paris Saint-Germain est toujours une cible prioritaire de Zinedine Zidane et Florentino Perez. « Pour le plus gros coup de l’été que Pérez et Zidane rêvent de réaliser, Kylian Mbappé reste l’objectif principal. Dans les bureaux de Santiago-Bernabeu, on se veut patient et relativement positif. On affirme aussi que l’arrivée de Luka Jovic ne conditionne en rien le désir de recruter l’attaquant champion du monde », explique Frédéric Hermel, qui depuis plusieurs jours et via les nombreux médias où il collabore, affirme que Kylian Mbappé va quitter le PSG pour le Real Madrid. Les supporters du Paris SG peuvent essayer de se rassurer en se rappelant qu'à la veille du retour de Zinedine Zidane au Real Madrid le même journaliste annonçait que jamais Zizou ne reviendrait chez les Merengue.