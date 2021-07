Man Utd : Varane quitte le Real Madrid pour 50ME !

Dans : Premier League.

Manchester United et le Real Madrid se sont entendus pour le transfert de Raphaël Varane. Le défenseur international français est attendu dans les prochains jours en Angleterre.

Le départ de Raphaël Varane du centre d’entraînement du Real Madrid lundi en fin de matinée sans même participer à la séance de travail en cours ne laissait plus vraiment la place au moindre doute, mais les planètes se sont désormais toutes alignées. Et 10 ans après avoir signé chez les Merengue en provenance de Lens, le défenseur français va rejoindre Manchester United. En effet, de nombreuses sources confirment que les dirigeants madrilènes et leurs homologues anglais ont trouvé un accord autour de 50 millions d’euros pour ce transfert de Raphaël Varane. Ce dernier, à qui il ne restait plus qu’une année de contrat, avait fait savoir à Florentino Perez qu’il ne souhaitait pas prolonger. Face à cette décision du champion du monde 2018, et dans l’optique de remplir ses caisses, le patron du Real Madrid a donc accepté de négocier.

Selon Mohamed Bouhafsi, Raphaël Varane va signer un contrat de quatre ans, plus une année en option, et il devrait passer sa visite médicale en début de semaine prochaine. En effet, afin de respecter la législation sanitaire très stricte mise en place en Grande-Bretagne, le défenseur tricolore va devoir respecter une période de quarantaine avant de pouvoir circuler librement en Angleterre. Du côté de Manchester United, Varane devrait retrouver Paul Pogba, même si forcément les rumeurs envoient ce dernier dernier au PSG. Et il surtout va côtoyer Harry Maguire le récent finaliste de l'Euro avec l'Angleterre. En seulement deux transferts (Jadon Sancho et Raphaël Varane), les Red Devils auront déjà dépensé 135 millions d'euros lors de ce mercato. L'heure est peut-être venue de vendre...Paul Pogba ?