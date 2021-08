PSG : Mbappé au Real, le bras droit de Messi stoppe le délire

Dans : PSG.

Lionel Messi est arrivé au PSG, et Kylian Mbappé est toujours silencieux au sujet de son avenir. Le Real Madrid attend son heure, mais un Argentin de Paris a un avis bien tranché.

Dans un marché des transferts qui est littéralement en train de prendre feu en Europe, le PSG n’est pas en reste. Alors que Chelsea a déboursé 115 ME pour faire venir Romelu Lukaku, Manchester City va s’approcher des 150 ME pour tenter de récupérer Harry Kane. Autant dire que la signature libre de Lionel Messi au PSG a de quoi continuer à faire tourner quelques têtes. D’autant que pour le moment, le FC Barcelone s’affaiblit sérieusement, et le Real Madrid regarde tout ce beau monde évoluer sans broncher. Mais à Paris, l’arrivée de l’ancien numéro 10 des Blaugrana va forcément bouleverser l’équilibre dans le vestiaire.

Neymar et les sud-américains l’accueillent à bras ouverts, tandis que Kylian Mbappé serait plus sceptique, lui qui n’a pas attendu cette signature pour se poser des questions sur son avenir. Coéquipier de Lionel Messi en sélection, souvent décisif à l’image de son but en finale de la Copa America face au Brésil, Angel Di Maria n’a pas caché sa joie au micro d’ESPN quand il a été interrogé sur l’arrivée de La Pulga.

Le rêve de Di Maria se réalise

« Je suis plus qu'heureux. Tous mes rêves ont été réalisés en un mois: gagner la Copa America et pouvoir jouer dans le même club que Leo, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Je n'en reviens toujours pas », a livré Angel Di Maria, qui a récemment prolongé au Paris SG, oubliant ainsi son gros coup de blues du premier confinement, pour terminer sa carrière européenne à Paris, comme Lionel Messi probablement. Un duo qui promet, Di Maria ayant souvent été considéré comme le lieutenant du capitaine de l'Albiceleste quand les deux joueurs évoluent ensemble.

Inévitablement, l’émission argentine d’ESPN, Sports Center, a enchainé sur l’avenir de Kylian Mbappé, et si la multiplication des stars pouvait pousser le Français vers la sortie plus tôt que prévu. Pour l’ancien du Real Madrid, impossible de voir le champion du monde 2018 filer avec toujours un contrat en cours, et El Fideo l’a bien fait comprendre. « Je crois qu'il va rester. Il est évident que c'est un joueur que toutes les grandes équipes veulent mais avec l'équipe que le PSG a désormais, je ne pense pas qu'il va s'en aller. Je pense qu'il ne trouvera nulle part ailleurs une meilleure équipe que celle-ci », a souligné Angel Di Maria, à qui il est difficile de donner tort à ce niveau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En effet, le PSG s’est construit une véritable Dream Team, et Mbappé, qui clamait vouloir s’assurer des grandes ambitions du club de la capitale avec des recrues d’ampleur, ne peut plus rien reprocher à ses dirigeants à ce niveau. Il va désormais devoir prochainement briser le silence, sous peine de voir les questions sur son avenir se multiplier dans les semaines à venir. En tout cas, le Real Madrid est à l’affût, même si Florentino Pérez n’osera jamais ouvertement pousser Kylian Mbappé au clash, de peur de froisser son ami qatari Nasser Al-Khelaïfi. En attendant, son offre de 120 ME si jamais le PSG venait à changer d'avis, tient toujours pendant ce mois d'août. Et il n'y en aura à priori pas d'autres.