PSG : Mbappé au Real, la photo qui enflamme l’Espagne

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema affiche au grand jour sa volonté de jouer avec Kylian Mbappé au Real Madrid. Les socios adorent, et le PSG peut se préparer à pleurer.

Avant même que le Real Madrid n’élimine le Paris SG, toute l’Espagne était persuadée que jamais Kylian Mbappé ne prolongerait à Paris, et qu’il accomplirait son rêve de jouer pour la Maison Blanche cet été. Après avoir déjà repoussé le Real en 2017 quand il sortait de l’AS Monaco, l’attaquant français ne peut pas laisser une deuxième fois Florentino Pérez sur le carreau. Et le dirigeant madrilène a toujours confié sa grande confiance dans la venue du numéro 7 du PSG. Depuis que le club de la capitale français a mordu la poussière, il semble quasiment impossible d’inverser cette tendance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Surtout que les indices pleuvent, comme les révélations sur les discussions entre le clan Mbappé et la direction du Real en marge du match de la semaine dernière. Ou la dernière photo montrée par Karim Benzema. La complicité entre les deux hommes n’était pas forcément connue encore récemment, mais leur passage commun en équipe de France, notamment lors de la dernière Ligue des Nations, où ils ont régalé sur le terrain et ont appris à mieux se connaitre en dehors, a permis au duo de franchir clairement un cap au niveau cohésion. Ainsi, avant, pendant et après le match entre le Real Madrid et le PSG, les deux joueurs se sont clairement cherchés.

Benzema s'affiche avec Mbappé

Tout étant filmé dans les moindres recoins de nos jours, les images sont progressivement sorties, avec notamment une embrassade entre les deux joueurs à la mi-temps de la rencontre à Bernabeu, avec même un échange de maillots à la clé. Une complicité qui n’est pas toujours très appréciée par les supporters des deux camps, notamment pour ces échanges à la mi-temps, en plein coeur d’une rencontre aussi capitale. Mais Benzema et Mbappé se sentent bien au-dessus de ça, et KB9 a bien fait comprendre qu’il n’était pas du genre à se cacher pour ce genre de procédé.

La story de Karim Benzema sur Instagram, s'affichant avec Mbappé à la mi-temps face au PSG en #UCL. 👀🇫🇷 pic.twitter.com/iVYk6qMPfM — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 16, 2022

Ainsi, dans un récent message sur Instagram, l’attaquant du Real Madrid a tout simplement décidé de mettre en avant cet échange de maillots où les deux joueurs se prennent dans les bras. Une publication qui ne laisse la place à aucun doute pour les socios du Real Madrid : Oui, Mbappé et Benzema seront bientôt coéquipiers au sein de la formation merengue. Et dans ce double dossier, le PSG n’aura plus que ses yeux pour pleurer, avec le départ de son meilleur joueur, et la volonté claire de Karim Benzema de rester à Madrid pour travailler ce duo à même de mettre à mal toutes les défenses d’Espagne et d’Europe.