PSG : Mbappé au Real, Al-Khelaïfi peut pleurer, ça va se faire

Dans : PSG, Mercato.

Personnage très respecté au niveau du recrutement avec ce qu’il a réalisé à l’AS Monaco et désormais à Lille, Luis Campos a déjà eu Kylian Mbappé sous ses ordres, lors de l’éclosion du prodige au sein du club de la Principauté.

Il est donc parfaitement bien placé pour savoir, comme il l’a déjà dit, que le Real Madrid suit de près le champion du monde depuis fort longtemps. Actuellement au PSG, où il continue de progresser à l’image de ses dernières apparitions, Mbappé est un homme pressé de tout gagner, et il l’a déjà fait sentir par bribes dans ses sorties médiatiques. Impossible donc de savoir s’il restera longtemps à Paris, mais pour le recruteur portugais, il ne fait aucun doute qu’il passera par le Real Madrid dans sa carrière.

« Je pense que Mbappe ira un jour au Real Madrid. S’il veut devenir le meilleur joueur du monde, il doit aller au Real Madrid. C’est inévitable qu’un jour ou l’autre les deux se rencontreront », a prévenu Luis Campos dans l’émission espagnole El Chiringuito. Un message que tout le monde a bien compris, et notamment en France, même si les supporters et Nasser Al-Khelaïfi espèrent que ce transfert inévitable aura lieu le plus tard possible.