PSG : Mbappé au placard, la menace ultime

Dans : PSG.

Le dossier Kylian Mbappé continue de s’enliser pour le PSG, la star de l’Equipe de France n’ayant pas l’intention de prolonger.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est dans une situation dangereuse pour le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le Qatar est plus que jamais exposé à un départ de l’ancien Monégasque pour zéro euro dans un an. Ce scénario catastrophique est d’autant plus envisageable que Kylian Mbappé a fait part à sa direction de son refus de prolonger pour le moment, tout en garantissant qu’il souhaitait jouer à Paris lors de la saison à venir. Dans son édition du jour, le Mundo Deportivo fait un point sur la situation et explique pour la première fois que Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar pourraient prendre une décision radicale dans ce dossier en menaçant Kylian Mbappé.

Le journal catalan affirme purement et simplement que le Paris Saint-Germain pourrait faire le choix de laisser Kylian Mbappé en tribunes lors de la saison 2021-2022 dans le cas où l’international français refuserait de prolonger son contrat d’au moins une saison en faveur du PSG. Des menaces qui, pour l’instant, n’inquiètent par le footballeur de 22 ans, ni son entourage. En interne, Kylian Mbappé resterait très confiant et refuse toujours de prolonger. Son objectif serait toujours de rejoindre le Real Madrid en 2022 dans la mesure où le club merengue lui a promis une prime à la signature de 40 ME et un salaire estimé à 25 ME net par an. Dans le cas où Paris accepterait de vendre Mbappé dès cet été, le Real Madrid pourrait investir jusqu’à 200 ME pour recruter l’ancien Monégasque, qui devrait alors faire une croix sur la juteuse prime à la signature qui lui a été promise en cas d'arrivée en juin 2022. Quoi qu’il arrive, ce dossier commence à s’enliser et les menaces du PSG ne devraient pas calmer les choses.