PSG : Mbappé au 20h de TF1, Paris retient son souffle !

Kylian Mbappé sera l'invité du 20h de TF1 mardi soir. Même si cela sera probablement pour parler de l'Euro 2021, dont Didier Deschamps dévoilera le jour même la liste des joueurs tricolores, le sujet PSG sera évoqué.

Le sélectionneur national français va officialiser mardi la liste des joueurs qui seront retenus pour disputer l’Euro 2021 dans un mois. Didier Deschamps interviendra en direct sur TF1 et M6, mais pour les supporters du Paris Saint-Germain on se tournera rapidement vers le journal de la Une présenté par Gilles Bouleau. En effet, on l’a appris ce lundi soir, Kylian Mbappé sera invité de ce journal suivi par des millions de téléspectateurs. Et si le journaliste qui a annoncé cette participation de l’attaquant de l’équipe de France et du PSG au JT le plus suivi de France indique qu’à priori il s’agira de parler de l’Euro, on ne peut pas s’empêcher de penser que Gilles Bouleau l’interrogera sur son avenir avec le Paris SG.

Face à une audience monstrueuse, Kylian Mbappé pourrait en profiter pour dévoiler si oui ou non il va prolonger son contrat au Paris Saint-Germain ou s’il va quitter le club de la capitale et la Ligue 1 durant le prochain mercato. Si c’était le cas, alors Mbappé jouerait mercredi contre Monaco et dimanche à Brest ses deux derniers matchs sous le maillot du PSG. L'annonce de la présence de Mbappé mardi soir sur TF1 a déjà fait le tour de toute l'Europe, et notamment en Espagne où l'on pense toujours que la star française va rejoindre le Real Madrid.