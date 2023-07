PSG ‍: Mbappé arrive au Real, Pérez a déjà la date

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? C'est le flou le plus total qui règne ces derniers jours au PSG, même si le Real Madrid serait enfin décidé à passer à l'action.

Kylian Mbappé s'entraîne à part avec le loft du PSG depuis qu'il a été privé de tournée au Japon et en Corée du Sud. Le champion du monde 2018 paye sa volonté de ne pas vouloir prolonger son contrat. Du coup, le club de la capitale espère pouvoir le vendre dans les prochains jours. Problème, Kylian Mbappé n'est absolument pas pressé et souhaite toujours terminer son bail dans la capitale. La raison ? Des primes qu'il doit toucher et le manque d'intérêt du Real Madrid à le recruter cet été. Mais compte tenu de la situation et des offres que possède déjà le PSG pour Mbappé, tout pourrait changer...

Mbappé, dénouement imminent ?

Selon les informations de Defensa Central, Florentino Pérez commence à être de plus en plus convaincu que le Français de 24 ans peut rejoindre le Real Madrid dans les prochains jours. Le média affirme que le président madrilène a déjà prévenu le reste du conseil d'administration, afin qu'il puisse être vigilant au cas où la signature interviendrait dans les sept prochains jours. Pérez aurait même lâché « qu'entre le 4 et le 11 août », des choses peuvent arriver. D'ici-là, Mbappé aura touché une partie de sa prime de fidélité et pourrait être lui aussi amené à mettre de l'eau dans son vin pour accepter de quitter le PSG. Pour Defensa Central, l'arrivée de l'ancien Monégasque à Madrid n'a d'ailleurs jamais été aussi proche. Reste à connaitre le montant de l'offre du Real Madrid qui sera faite au club de la capitale française, alors que ce dernier veut plus de 150 millions d'euros pour vendre Kylian Mbappé. Un Mbappé qui ne veut pas entendre parler de l'offre saoudienne malgré sa démesure...