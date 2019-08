PSG : L’invendable Kurzawa prêt à partir pour 0 euro !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2020, Layvin Kurzawa était proche de prolonger son bail sous la mandature de l’ancien directeur sportif Antero Henrique. Mais visiblement, le come-back de Leonardo a modifié la donne puisque désormais, on ne parle absolument plus d’une prolongation de l’international français, lequel a même été invité à trouver un club durant le mercato estival. L’ancien défenseur de l’AS Monaco a bien eu quelques sollicitations en Angleterre et en Italie notamment mais visiblement, il n’est pas pressé de faire ses valises.

Et pour preuve, L’Equipe indique que Layvin Kurzawa ne partira pas à tout prix cet été s’il ne trouve pas de challenge qu’il juge suffisamment excitant. Ainsi, il envisage sérieusement de réaliser une saison de plus à Paris, au risque d’être remplaçant derrière Juan Bernat voire Raphaël Guerreiro en cas d’arrivée du Portugais, et de choisir librement sa future destination dès janvier 2020. Dans ce cas de figure, il s’agirait alors d’un transfert libre, ce qui priverait le Paris Saint-Germain de toute indemnité de transfert. Mais à priori, Leonardo préfère ce scénario plutôt qu’une prolongation et donc une valorisation d’un joueur sur lequel il ne compte pas pour l’avenir.