PSG : Mbappé accuse l'arbitre d'avoir été « aussi mauvais que le PSG »

C'est une évidence, Kylian Mbappé a raté son OM-PSG, et pas qu'un peu. Mais il n'empêche que l'attaquant français du PSG aurait mérité de profiter d'un penalty après l'indiscutable main de Jordan Amavi en pleine surface au début de la seconde période.

Revenant sur tout cela, Kylian Mbappé regrette cette grossière erreur de Ruddy Buquet, mais il constate qu'aucun dialogue n'a été possible avec ce dernier suite à cette boulette. « On ne veut pas faire les victimes, mais il y a certains faits de jeu... Je pense au penalty, au joueur expulsé à tort, je ne veux pas accabler l’arbitre, il avait beaucoup de pression sur les épaules, mais je dis ça pour l’évolution de notre championnat. L’arbitre n’a pas été au niveau, comme nous d’ailleurs, mais nous avons au moins le mérite de le reconnaître. On ne peut même pas discuter avec eux », a fait remarquer Kylian Mbappé, visiblement agacé à la fois de l'erreur arbitrale sur la main d'Amavi, mais également du fait que Ruddy Buquet n'ait pas voulu entendre ses arguments. Ce n'est pas le premier à le dire, et clairement ce ne sera pas le dernier...