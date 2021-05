PSG : Mbappé, accord pour une prolongation d'un an ?

Dans : PSG.

Kylian Mbappé n'a pas dévoilé sur TF1 ses intentions au sujet d'une éventuelle prolongation au Paris Saint-Germain, mais la possibilité que la star française signe pour un an de plus existe.

La convocation de Karim Benzema pour l’Euro 2021 a totalement éclipsé la participation de Kylian Mbappé au journal de 20h de TF1, et cela tombe bien. Car c’est clair, l’interview accordée par la star française du Paris Saint-Germain n’avait pas grand intérêt et ressemblait à un long filet d’eau tiède. Au point même que du côté de la Une, qui avait enregistré cet entretien lundi soir, on n’a pas du tout pensé à demander à Kylian Mbappé s’il envisageait ou non de quitter le PSG dès cet été pour rejoindre le Real Madrid ou Liverpool, deux clubs qui rêvent de faire signer l’ancien Monégasque. Faute de la curiosité de TF1, ou d'une demande du joueur de ne pas parler de ce sujet sensible, le suspense va donc encore durer concernant la prolongation ou pas de Mbappé à Paris. Au moment où ce dernier jouera ce mercredi soir la finale de la Coupe de France, avant une dernière sortie cette saison dimanche prochain à Brest avec le PSG, les supporters franciliens ne savent pas s’ils reverront la star après l’Euro.

Bien évidemment, dans les coulisses, cela négocie toujours entre le clan Mbappé et le duo Leonardo-Al Khelaifi. Et selon Le Parisien, même si les dirigeants du PSG proposent trois ans de contrat à l’attaquant de l’équipe de France, soit une prolongation jusqu’en 2025 et donc une fenêtre de départ à partir de 2024, Kylian Mbappé hésité énormément. Dominique Sévérac affirme lui que depuis deux ans le joueur de 22 ans est tenté par un départ. Et s’il finit par accepter de prolonger avec le Paris Saint-Germain, ce sera seulement jusqu’en 2023, ce qui permettrait de partir dans un an tout en profitant d’une grosse amélioration salariale dès maintenant. Du côté des dirigeants du PSG, cette courte prolongation permettrait d'afficher publiquement son plaisir d'avoir réussi le challenge d’avoir trouvé un accord avec Neymar et Mbappé comme en 2017, même si du côté de Doha on espérait un bail plus long. L'honneur serait sauf, et tout le monde serait content. Sur le papier, ça tient, mais Kylian Mbappé peut encore dribbler tout le monde, comme sur les terrains de football.