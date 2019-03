PSG : Mbappé a un prix ridicule, le Bayern préfère en rire

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato.

En fin de cycle, le Bayern Munich s’apprête à renouveler son effectif pendant le prochain mercato.

Même si ce n’est pas le genre de la maison, le club bavarois n’aura pas le choix, il faudra mettre la main à la poche. « Nous sommes en train de rajeunir notre équipe, a confirmé Uli Hoeness lors d’une conférence de presse. Il s'agira du programme d'investissement le plus important jamais réalisé par le Bayern. » Lucas Hernandez, Nicolas Pépé, Florian Thauvin… Toutes ces cibles risquent de coûter cher. Mais pas autant que Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain qui fait rêver le président munichois.

100 M€ pour un tibia de Mbappé

« Pour un seul joueur, le prix peut parfois atteindre 60 M€ à 80 M€. Pour Mbappé, je paierais 100 M€, mais vous n’avez que le tibia gauche, a plaisanté le dirigeant. Le Bayern n’a plus tous les joueurs qu’il veut. » La faute à une politique prudente et à la folie d’un marché enflammé par des clubs comme Manchester City, dont le manager Pep Guardiola a fait une révélation à son ancien patron.

« Mon ami Pep m’a dit ce qui se passe s’il veut un joueur qui coûte 100 M€, a raconté Uli Hoeness. Il collecte quelques vidéos sur le joueur et se rend au pays du cheikh. Ils font un repas copieux et regardent les vidéos. Le lendemain, le cheikh ouvre le robinet de gaz de quelques millimètres, et il a l’argent. » Bien sûr, le Bayern imagine que la stratégie est la même chez les Qataris du PSG…