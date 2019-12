PSG : Mbappé à Paris, Nike allié du Qatar !

Dans : PSG.

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé a écrit une nouvelle page d’histoire en devenant le plus jeune sportif à avoir droit à sa propre collection personnelle chez Nike.

Au début du mois de décembre, Nike avait effectivement lancé une collection « Bondy Dreams » à l’effigie du champion du monde. Outre une nouvelle paire de crampons, l’international français aura également droit à une ligne de vêtements au sein de la gamme Nike. Avec cette nouvelle collaboration, Nike et Mbappé espèrent bien faire de l’or. Alors que Messi et Cristiano Ronaldo sont plus proches de la fin que du début, et qu’un joueur comme Neymar divise, Mbappé a tout pour devenir la future grande star du ballon rond. Autant dire que Nike ne lâchera pas sa pépite. Malgré tout, Nike souhaite que Mbappé s’inscrive dans une lignée nouvelle, celle d’un joueur d’une même marque. Ce qui n’a pas été le cas avec CR7 et la Pulga argentine, qui ont joué avec un maillot différent de leur sponsor. Pour Diariogol, Nike peut très bien devenir un atout pour le PSG dans l’optique de conserver Mbappé.

« Nike ne veut pas que Mbappé aille dans une équipe sponsorisée par une autre marque. Nike ne veut pas reproduire le même cas de figure qu’avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid, où le joueur était avec Nike avec un maillot Adidas. Pour cette raison, la signature de Mbappé au Real Madrid se compliquerait. Nike a déjà prévenu Mbappé que son contrat ne serait pas le même s’il venait à être transféré dans une équipe n’étant pas sponsorisée par Nike. La marque préfère donc que Mbappé reste au Paris Saint Germain ou qu’il aille dans un club comme le FC Barcelone ou Chelsea, deux équipes parrainées par la célèbre marque américaine », détaille le média espagnol, qui précise que Florentino Pérez a déjà prévu le coup, en promettant une compensation annuelle comprise entre 5 et 10 millions d’euros dans le potentiel bail de Mbappé en cas de sanction contractuelle avec Nike.