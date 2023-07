PSG ‍: Mbappé à Chelsea, l’improbable forcing

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La situation de Kylian Mbappé met le PSG sur les nerfs, Nasser Al-Khelaïfi n’envisageant pas une seconde le départ de sa star pour zéro euro en juin 2024. Un feuilleton surveillé par les clubs de Premier League.

Le dossier Kylian Mbappé est parti pour s’enliser durant le mois d’août, au grand dam du Paris Saint-Germain, dont les dirigeants espèrent une prolongation ou un départ de l’international tricolore. Nasser Al-Khelaïfi n’imagine pas une seconde un départ de « KM7 » pour zéro euro en juin 2024, alors que le PSG suspecte son joueur d’avoir déjà trouvé un accord secret avec le Real Madrid pour la saison 2024-2025.

Le club madrilène a toutefois besoin d’un buteur dès cet été à la suite du départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite et pourrait transmettre une offre au PSG dans les semaines à venir. Le club de la capitale s’attend néanmoins à recevoir une offre « très basse aux limites de l’insulte » selon une source proche du PSG citée dimanche par France 24. Le dossier semble donc dans une impasse, tout du moins pour l’instant.

Chelsea fait le forcing pour recruter Mbappé

Et ce feuilleton est suivi de très près par les clubs de Premier League, qui n’ont pas franchement les contraintes financières du Real Madrid au vu de leurs droits télévisuels gigantesques. Liverpool ou encore Arsenal ont d’ores et déjà été associés à Kylian Mbappé, au même titre que Chelsea. Et selon les informations du Daily Star, les Blues ont l’intention de faire le forcing et de tenter le tout pour le tout dans le dossier Mbappé.

Le média britannique affirme que le propriétaire londonien Todd Boehly est prêt à soumettre au PSG une offre totalement dingue pour racheter la dernière année de contrat du joueur, sans doute proche de celle soumise il y a quelques jours pour l’Arabie Saoudite. Tandis que le Qatar espère 250 millions d’euros pour son joyau, Chelsea semble prêt à tout pour attirer un joueur d’un tel calibre. Reste que du côté de Kylian Mbappé, la piste des Blues n’est pas vraiment envisageable, d’abord car Chelsea n’est pas qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. De plus, l’instabilité qui règne chez les Blues n’est pas vraiment de nature à emballer le joueur, pas plus que celle d’être de nouveau dirigé par Mauricio Pochettino qu’il a connu au PSG. Autant dire que la piste Chelsea est très froide pour le moment, malgré l’entêtement de Todd Boehly dans ce dossier.