PSG : Mbappé a changé son jeu, et ce n'est plus la même musique

Dans : PSG, Ligue 1.

En ce moment, Kylian Mbappé est tout simplement inarrêtable. Brillant avec l'équipe de France pendant les matchs internationaux du mois de mars, l'attaquant de 20 ans a parfaitement continué sa route avec le Paris Saint-Germain. Ce dimanche soir face à Toulouse (0-1), le champion du monde a encore une fois été le sauveur. Buteur lors d'un septième match consécutif en Ligue 1, Mbappé est désormais le deuxième meilleur scoreur d'Europe derrière Messi cette saison (32 buts en 36 matchs). Pas de quoi surprendre Habib Beye, pour qui l'international tricolore est habité par une nouvelle force en l'absence de Neymar et de Cavani.

« Mbappé est insatiable. Il devient insatiable. Je ne sais pas si ça ne le dérangeait pas de ne pas marquer, mais on ne sentait pas chez lui cette obsession du but. Là on sent que tout ce qu’il fait, c’est pour marquer le match de son empreinte », lâche, sur le plateau du Canal Football Club, le consultant, qui sait que Mbappé répondra toujours présent au PSG, même en cette fin de saison bien triste sans la carotte de la Ligue des Champions. Prochain élément de réponse mercredi prochain lors de la demi-finale de Coupe de France contre Nantes au Parc des Princes.