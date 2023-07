PSG ‍: Mbappé, 40 millions disparaissent d'un seul coup

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a jusqu'à ce lundi minuit pour lever l'option qui lui permet d'automatiquement prolonger jusqu'en 2025 au Paris Saint-Germain. Mais la star tricolore a déjà prévenu son club qu'il ne le fera pas, et Nasser Al-Khelaifi ne croit plus à un revirement de dernière minute comme cela avait été le cas l'an dernier.

Le Paris Saint-Germain l’a compris il y a plusieurs semaines dans un courrier adressé par le vice-champion du monde 2022 à Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappé ne fera pas jouer la clause qui lui permet de prolonger son juteux contrat pour une saison de plus. Dès mardi, l’attaquant tricolore entrera donc dans la dernière année de son engagement avec le PSG, et cela changera forcément tout dans la relation déjà compliquée entre le club et lui. En Espagne, on se dit que désormais la voie est libre pour le Real Madrid, et que les choses vont s’accélérer dès le 1er août. Plusieurs médias madrilènes affirmaient que Kylian Mbappé attendait déjà de toucher 40 millions d’euros de sa prime de fidélité avant de négocier un départ. Mais si cette prime existe, le timing annoncé par la presse espagnole est faux, révèle ce lundi Le Parisien.

Une prime seulement payée le 1er septembre à Mbappé

Le quotidien francilien explique que Kylian Mbappé a bien une prime de fidélité de 80 millions d’euros au total. Mais cet énorme bonus ne sera réglé par le Paris Saint-Germain à son numéro 7 que le 1er septembre prochain, une fois le mercato terminé. Il est vrai que payer 40 millions d'euros le 1er août et 40 millions d'euros un mois plus tard n'avait pas réellement de sens, mais dans ce dossier, il est vrai que l'on n'est plus à ça près. Stéphane Bianchi, l'envoyé spécial du Parisien au Japon, révèle que dans les coulisses du PSG on ne sait pas encore ce qu'il adviendra lorsque l'équipe fera son retour au centre d'entraînement à Poissy. Notamment, si Nasser Al-Khelaifi décide de pousser encore plus loin le bras de fer avec Kylian Mbappé pour le forcer à partir, même si cela risque d'être à un prix ridicule.

En mettant à l'écart de la tournée asiatique le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain (212 buts), le président qatari a frappé très fort. Mais dans ce dossier, Al-Khelaifi n'a que la sanction comme moyen de pression, et on l'a constaté, cela n'a servi à rien pour l'instant. Du côté du clan Mbappé, on peut attendre sereinement la suite, car le Real Madrid est en mesure de faire une offre à la baisse, on parle désormais de 50 millions d'euros pour s'offrir l'un des meilleurs joueurs du monde. Soit le PSG l'accepte et se couvrira de honte, soit les champions de France se décident à mettre le joueur de 24 ans toute la saison sur la touche...et se couvrira de honte aussi. La marge de manoeuvre est désormais étroite pour QSI où l'hypothèse de faire jouer Kylian Mbappé et de le voir partir libre dans un an commence doucement à monter.