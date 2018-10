PSG : Match truqué, Paul Le Guen ne sait rien mais dénonce !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'affaire du possible truquage du match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Etoile Rouge de Belgrade suscite bien des commentaires et des analyses, même si une enquête est en cours et que les preuves restent à trouver. Mais pour Paul Le Guen, ancien joueur et entraîneur du Paris SG, ces soupçons ne le surprennent pas, car s'il admet ne rien savoir sur ce dossier, il explique avait eu des doutes très rapidement sur l'énorme motivation des joueurs de Belgrade durant cette rencontre gagnée 6-1 par le PSG.

« Je n’en sais pas plus, mais nous étions sur le plateau de cette chaîne lors de ce match et on avait été frappé par la faiblesse de l’équipe de l'Etoile Rouge de Belgrade. On ne comprenait pas. Et le lendemain j’avais lu que cette équipe était invaincue depuis 37 matches, cette même équipe qui avait perdu 6-1 et qui pouvait en prendre 15 au Parc. C’était juste très étonnant. Après je n’y connais rien. Le PSG avait frappé au but 35 fois, ce sont des scores jamais atteints », a expliqué, sur la chaîne L'Equipe, Paul Le Guen, qui ajoute encore du doute à cette ténébreuse affaire qui pourrait demander encore plusieurs mois d'enquête.