PSG ‍: Marquinhos violemment humilié par Daniel Riolo

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les prestations de Marquinhos sont toujours scrutées avec la plus grande attention en Ligue des Champions. Lors du match entre le PSG et la Real Sociedad mercredi soir, le défenseur brésilien n’a pas rassuré tout le monde.

Titularisé au côté de Danilo Pereira en défense centrale, Marquinhos n’a pas livré une prestation inoubliable contre la Real Sociedad en huitième de finale aller au Parc des Princes. Le défenseur du Paris Saint-Germain a semblé jouer avec la peur, ce qui lui est reproché chaque année ou presque au moment où arrivent les grandes échéances européennes. Ce point est régulièrement souligné par Daniel Riolo dans l’After Foot et après la victoire 2-0 du PSG contre l’équipe basque, le chroniqueur de RMC en a remis une couche.

« Il y a un vrai problème Marquinhos en Ligue des champions. Il joue, il a du caca sur les cuisses » a lâché Daniel Riolo, absolument pas rassuré par la prestation du capitaine du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad, avant de poursuivre. « Il flippe. Honnêtement je ne sais pas, il a toujours l’air d’être apeuré dans ses prises de balle. L’expérience qu’il a, c’est une expérience de lose. Vous trouvez qu’il est rayonnant ? Vous trouvez qu’il fait capitaine ? Je trouve qu’il traîne un passif qui est lourd » a lancé Daniel Riolo. Malgré cette longue tirade à charge contre Marquinhos, le défenseur brésilien a écopé de la meilleure note du match dans les colonnes de L’Equipe.

L'Equipe attribue une excellente note à Marquinhos

A croire que tout le monde n’a pas vu la même rencontre mercredi soir au Parc des Princes. « Les plus sévères relèveront sans doute un début de match hésitant où il a subi dans le duel mais que ce fut consistant ensuite ! Le capitaine a défendu haut, avec intensité. Attentif dans la profondeur, le Brésilien a coupé plusieurs situations de centre. Attendu dans le domaine aérien, il n'a pas failli. Son apport offensif est aussi très positif. Avec une bonne remise de la tête sur coup franc (38e) et surtout cette déviation décisive pour Mbappé (1-0, 58e) » s’est réjoui le quotidien national, pour qui Marquinhos a mérité un beau 7/10, soit la meilleure note du match à égalité avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, les deux autres meilleurs joueurs du PSG aux yeux du journal national.