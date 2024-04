PSG ‍: Marquinhos va partir, le scénario sera incroyable

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sauf surprise, Marquinhos deviendra mercredi face au Barça le joueur ayant porté le plus souvent le maillot du Paris Saint-Germain. Son départ ne pourra pas se faire de manière anodine.

Arrivé pour 31 millions d’euros au PSG le 19 juillet 2013, il avait alors 18 ans, le défenseur brésilien qui sortait d’une seule saison à l’AS Rome ne se doutait probablement que onze ans plus tard il s’apprêtait à entrer dans l’histoire du club de la capitale. Samedi soir, en entrant en jeu contre Clermont en seconde période, Marquinhos a disputé son 435e match sous le maillot du Paris Saint-Germain, rejoignant ainsi Jean-Marc Pilorget, qui lui aussi fût défenseur du PSG mais entre 1975 et 1989. Et rien ne permet de douter que l’international brésilien sera tout en haut de ce classement mercredi soir au Parc des Princes au moment du coup d’envoi du quart de finale de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone. Même s’il a traversé des bons et des moins bons moments à Paris, Marquinos, capitaine de Luis Enrique, va donc entrer dans la légende. Et Jean-Marc Pilorget apprécie de laisser sa place à un tel joueur.

❤️ 𝟒𝟑𝟓 💙



Notre capitaine Marquinhos rejoint Jean-Marc Pilorget au classement des joueurs les plus capés avec le Paris Saint-Germain. 🔝



4️⃣3️⃣5️⃣ matchs disputés sous les couleurs Rouge et Bleu pour notre capitaine ! 🔥 #Marqui435 pic.twitter.com/qpFvziUzah — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 6, 2024

Agé de 65 ans, le défenseur français n’a aucune peine à l’idée de voir Marquinhos passer devant lui au classement des joueurs les plus capés du PSG, même si sa carrière avait été à l’arrêt pendant un an et demi après un grave accident de la route. « Il fallait bien que ça arrive ! Je n’aurais pas eu cette réflexion il y a une dizaine d’années. Mais quand j’ai vu la carrière de Marquinhos, c’était une certitude pour moi qu’il allait finir par se rapprocher de cette marque et réussir à battre mon record (…) Je suis assez fier de le voir en haut de cette hiérarchie des joueurs qui ont disputé le plus grand nombre de matchs avec le PSG. Je suis content qu’un mec comme ça réussisse ce bel exploit », fait remarquer Jean-Marc Pilorget, dans Le Parisien.

Marquinhos va partir sur un coup d'éclat

Et même si Marquinhos a encore quatre ans de contrat avec les champions de France, l’ancien joueur sait quand le Brésilien de 29 ans fera ses valises : « On m’a dit qu’il avait joué son premier match avec le PSG en Ligue des champions, face à l’Olympiakos (17 septembre 2013), et qu’il avait marqué ce jour-là. Alors, quand on s’est vus récemment, je lui ai dit : Je crois que ton dernier match avec le PSG, ça sera en finale de la Ligue des champions et c’est toi qui marqueras le but de la victoire. Et là, tu pourras partir la tête haute. » Nul doute que du côté de Nasser Al-Khelaifi on serait emballé à l'idée de voir Marquinhos finir ainsi à Paris.