PSG : Marquinhos compare Tuchel à Emery, ça tire à balles réelles

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Sous les ordres de Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain semble encore plus invincible qu'auparavant. Ce que Marquinhos ne cache pas.

Après chaque trêve internationale, c'est la même rengaine. Le retour à la réalité du championnat est toujours compliqué suite à un passage en sélection. Mais samedi, le club de la capitale a fait ce qu'il fallait contre Amiens (5-0), pour poursuivre son sans faute avec un 10 sur 10 en Ligue 1, assorti de beaucoup de buts et de bonnes prestations. Preuve que le PSG a franchi un vrai palier cette saison avec l'arrivée sur son banc de Thomas Tuchel ? Capitaine et buteur au Parc des Princes, Marquinhos explique en tout cas ce qui a changé positivement depuis le départ d'Unai Emery.

« La différence par rapport à avant ? On savait qu’on avait des joueurs de talent. Ce qui a changé, c’est surtout la mentalité, la philosophie, surtout le pressing haut que l’on fait quand on perd le ballon. Et on voit le résultat à la fin des matchs. Il faut continuer comme cela. Ce n’est que le début de la saison. On a déjà fait de grandes choses, mais il nous reste de très grands défis à aller chercher. D’autant qu’un mois très important pour nous arrive avec de grands matchs. Il faut poursuivre ainsi pour faire de bons résultats », a lancé, en zone mixte, Marquinhos, qui explique donc que le PSG peut faire des merveilles avec ce nouvel état d'esprit. À confirmer dès la semaine prochaine contre Naples en Ligue des Champions, mais aussi face à l'ennemi marseillais en Ligue 1.