PSG : Marquinhos au plus mal, Mbappé dégoûté

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Brésil a subi un énorme coup dur il y a quelques jours en se faisant éliminer de la Coupe du monde dès les quarts de finale par la Croatie. De quoi meurtrir Neymar et Marquinhos, les deux joueurs du PSG.

Grand favori pour le titre dans cette Coupe du monde 2022 au Qatar, le Brésil a une nouvelle fois déçu. La Seleçao a été sortie des les quarts de finale de la compétition aux tirs au but par la Croatie. Neymar aura fait tout son possible pour qualifier son pays, marquant un superbe but. Mais le manque d'expérience - peut-être même d'humilité - du Brésil aura joué des tours au pays quintuple vainqueur de la Coupe du monde lors de la fin de la prolongation. Pendant de la séance des tirs au but, les deux joueurs du PSG, Neymar et Marquinhos, auront fait parler. Le premier pour avoir été désigné comme cinquième tireur et le second pour avoir manqué sa tentative.

Mbappé triste pour Marquinhos

Les deux joueurs parisiens sont apparus très marqués par l'élimination du Brésil. Comme le rapporte RMC, c'était aussi le cas de l'équipe de France, qui a suivi de près la déconvenue du Brésil contre la Croatie. Juste après le raté fatal de Marquinhos, Mbappé a même indiqué à ses partenaires : « Il ne mérite pas ça », tout en étant déjà très concentré sur le match des champions du monde contre l'Angleterre. Un sentiment qu'il n'a pas forcément eu pour son autre coéquipier Neymar, qui a pourtant été l'auteur de posts émouvants sur ses réseaux sociaux, se disant meurtri par le sort réservé à son pays dans cette Coupe du monde au Qatar. Kylian Mbappé n'a pas liké ou commenté les messages de Neymar, à l'heure où le moindre fait et geste est épié de près. En effet, l'attaquant du PSG vient de laisser un message réconfortant pour Cristiano Ronaldo, également touché par l'élimination du Portugal face au Maroc. En tout cas, les prochaines semaines risquent d'être encore éprouvantes pour Marquinhos et Neymar. Le retour au PSG aussi, alors que Kylian Mbappé pourrait lui revenir au Camp des Loges auréolé d'un nouveau sacre avec l'équipe de France en Coupe du monde. C'est aussi toujours une possibilité pour Lionel Messi (Argentine) et Achraf Hakimi (Maroc).