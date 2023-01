PSG : Marcus Rashford et Paris, c'est déjà fini

Désireux de recruter Marcus Rashford lors du prochain mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi va devoir revoir ses plans pour le Paris Saint-Germain, vu que l’attaquant anglais compte rester à Manchester United.

Même si le club de la capitale française dispose déjà de nombreuses stars en attaque, comme Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar, la direction parisienne n’écarte jamais la possibilité de recruter de nouveaux talents offensifs. Ces dernières semaines, le nom de Marcus Rashford a circulé avec insistance autour du Parc des Princes. Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi avait lui-même validé cette piste dans la presse. « C'est un joueur qui est vraiment incroyable. Avoir Rashford gratuitement, tous les clubs lui courraient après, c'est sûr. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? », avait lancé le président du PSG sur Sky Sports avant la Coupe du Monde au Qatar.

Manchester United consider Marcus Rashford & Diogo Dalot new contracts among top priorities to be done as soon as possible. Contacts are already taking place 🔴 #MUFC



Ten Hag wants both to be part of long project. He was very clear when PSG moved for Marcus last August: no way. pic.twitter.com/IQqtgbYlNW