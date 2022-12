PSG : Marco Verratti prolonge son mariage avec Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG prépare l'avenir sur le marché des transferts mais veut également sécuriser certains de ses cracks. Et c'est chose faite avec Marco Verratti.

Le Paris Saint-Germain et Marco Verratti, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 2012 et 398 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Dès son rachat par QSI, le club de la capitale a voulu miser sur un joueur d'avenir qui mettrait en avant sa nouvelle identité. Grâce à Leonardo, Verratti avait dit oui à l'énorme projet du PSG alors qu'il évoluait avec Pescara en Serie B. Pour se payer le crack italien, Paris avait dû débourser la sommer de 12 millions. Un investissement largement rentabilisé au fil des années. Malgré quelques envies de départ, notamment au Barça, Verratti a presque toujours été heureux au PSG. Sa relation avec les supporters est très forte et toute sa vie, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, est dans la capitale française. En fin de contrat en juin 2024, Verratti a toujours été ouvert à une prolongation, tout comme les champions de France.

Verratti et Paris, le mariage continue

Selon les informations du Parisien, l'annonce officielle de la prolongation de Verratti est imminente. Un accord vient d'être trouvé entre toutes les parties pour un nouveau bail jusqu'en 2026. De quoi ravir les fans du Paris Saint-Germain, amoureux de son style de jeu et de la passion que Verratti met à chacune de ses apparitions sur le terrain. A noter que le champion d'Europe transalpin n'est pas le seul ancien du PSG à être proche de prolonger. C'est aussi le cas de Marquinhos. Le capitaine brésilien du club de la capitale représente également l'identité du PSG version QSI. De bonnes nouvelles sportives pour les champions de France, qui vont également tenter quelques coups sur le marché des transferts pour renforcer les rangs de l'effectif de Christophe Galtier.