PSG ‍: Madrid met un coup de pression terrible à Mbappé

Par Corentin Facy

Le Real Madrid est toujours intéressé à l’idée de réaliser un gros coup avec le recrutement de Kylian Mbappé cet été. Mais le club merengue a décidé de changer de stratégie dans la course à la signature de l’attaquant du PSG.

L’été dernier, le Real Madrid a pris la décision de ne pas bouger le petit doigt pour signer Kylian Mbappé. Il y avait pourtant une fenêtre de tir dans la mesure où le Paris Saint-Germain était ouvert à un transfert de son international français à un an de la fin de son contrat. Mbappé refusant de prolonger, le Qatar avait la ferme intention de le faire partir afin de récupérer une indemnité de transfert et de ne pas le voir partir libre en juin 2024. Mais bien décidé à honorer son contrat, l’ancien Monégasque a refusé de partir, ce qui lui a valu un petit tour dans le loft en pleine préparation estivale.

Du côté du Real Madrid, la décision de ne pas bouger a vite été prise, l’objectif de Florentino Pérez étant de recruter Kylian Mbappé libre de tout contrat l’été prochain. Une information confirmée par une source du club à Fred Hermel, correspondant de la radio en Espagne. « Si Mbappé veut venir, qu'il fasse le boulot » confie la source interne au Real Madrid. Autrement dit, le club merengue ne se mettra plus en avant comme ce fut le cas par le passé en s’imposant sur la scène médiatique comme le courtisan n°1 de Kylian Mbappé. Cette fois, l’attaquant du PSG devra assumer publiquement son choix de rejoindre la Casa Blanca et sera dans l’obligation de faire le premier pas s’il veut marcher sur les traces de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ou encore Jude Bellingham.

Le Real Madrid met la pression à Kylian Mbappé

Le Real Madrid a été échaudé par les plusieurs râteaux infligés par Kylian Mbappé par le passé et se veut désormais très méfiant. Florentino Pérez reste très intéressé par le joueur mais mettra un point d’honneur à ce que Mbappé fasse le premier pas. Si cela n’arrive jamais, alors le vice-champion d’Espagne en titre n’aura aucun mal à tourner la page de manière définitive et à se concentrer sur d’autres dossiers. Celui menant à Erling Haaland par exemple, dont la clause libératoire se situe entre 150 et 200 millions d’euros. En revanche, il faudra faire un choix entre le champion du monde français et la star de Manchester City car selon la radio, il est impossible sur le plan financier que le Real Madrid cumule les deux signatures lors d’un seul mercato.