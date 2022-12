PSG : Macron terrorise le Real Madrid avec Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Emmanuel Macron a été le premier à consoler Kylian Mbappé après la défaite de la France en finale de la Coupe du monde.

Auteur d’un triplé en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine dimanche soir, Kylian Mbappé est déjà entré dans l’histoire du football français. Malheureusement, les exploits de l’attaquant parisien n’ont pas suffi et c’est l’Argentine qui a décroché au Qatar sa troisième étoile. Le scénario est cruel pour la France et la peine de tous les supporters est immense, autant que celle des joueurs. Kylian Mbappé a mis plusieurs minutes à s’en remettre, dimanche après la victoire de l’Argentine aux tirs au but. Présent sur place, Emmanuel Macron a tenté de consoler le n°10 de la France. Des images qui n’ont pas échappé aux médias pro-Real, toujours très à l’affût dès lors qu’il s’agit de Kylian Mbappé.

La proximité entre Macron et Mbappé inquiète le Real

Cible prioritaire du Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé est toujours dans le viseur du club merengue. Et les images de l’attaquant du PSG très proche d’Emmanuel Macron ne sont pas vraiment de nature à rassurer les observateurs espagnols. La preuve, le site Defensa Central y voit un mauvais signe dans la mesure où cet été, le président de la République française a été un acteur majeur de la prolongation du contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. En effet, l’attaquant de 24 ans et le chef de l’Etat ont dialogué à plusieurs reprises et Emmanuel Macron a joué de toute son influence afin de convaincre l’ancien Monégasque de rester en Ligue 1. Pour le site Defensa Central, la proximité toujours plus importante entre les deux hommes est ainsi un très mauvais signe pour le Real Madrid, dont le président Florentino Pérez rêve toujours de s’offrir Kylian Mbappé, bien qu’il ne l’avoue pas publiquement après l’échec de l’été dernier.

Après la défaite de la France en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, Emmanuel Macron s’est d’ailleurs confié sur son moment en toute intimité avec Kylian Mbappé. « C'est un très grand joueur, mais il est jeune, je lui ai dit qu'il avait que 24 ans. Il a été meilleur buteur de cette Coupe du monde, il est un joueur extraordinaire, il a déjà gagné une Coupe du monde, il refait une finale. Il a seulement 24 ans. Je ne suis pas le mieux placé pour raisonner les gens ce soir, parce que j'étais aussi triste que lui. Il nous a rendu très fier. (...) C'est un immense joueur qui en a marqué trois ce soir, il a déjà raté un penalty dans sa carrière, il a su digérer. C'est ça qui fait les très grands joueurs » a lancé Emmanuel Macron, très élogieux envers un joueur qu’il apprécie et qu’il souhaitera évidemment conserver le plus longtemps en France. Dès cet été, les deux hommes pourraient de nouveau s’entretenir au sujet de l’avenir du natif de Paris, pour qui un potentiel transfert au Real Madrid sera sans doute sur la table. Une fois de plus.